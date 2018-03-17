"Нова пошта" після вчорашніх обшуків заявила про періодичні хакерські атаки

У прес-службі компанії "Нова пошта" заявили, що максимальна ємкість хакерських атак досягала 40 гігабіт.

Компанія «Нова пошта» заявляє про періодичне виникнення Ddos-атак на її потужності.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу компанії в суботу ввечері.

«Максимальна ємкість атак досягала 40 гігабіт. У більшості випадків ці атаки не призводять до відсутності сервісу, можливі короткострокові перебої (погіршення якості) в роботі», - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що Ddos-атаки ніяк не впливають на роботу відділень і мережі.

«Нова пошта» працює в штатному режимі, ведеться розслідування ситуації та детальний аналіз, наголосили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня співробітники Генпрокуратури провели близько 15 обшуків в офісах та складських приміщеннях «Нової пошти» в Києві, Полтаві і Харкові.

17 березня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що менеджери компанії та споріднених підприємств підозрюються у злочинах, передбачених ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем») та ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів») Кримінального кодексу України.

За інформацією фіскальної служби, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переведення у готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

***Компанія «Нова пошта» заснована в 2001 році як оператор з експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Крім підприємства «Нова пошта», до групи компаній експрес-доставки входять «Нова пошта інтернешнл» (послуга міжнародної доставки, представництва в інших країнах), «Нова пошта логістік» (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і «Пост Фінанс», яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях «Нової пошти».