У приміщеннях "Нової пошти" під час обшуків знайдено необліковану готівку

Повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем та ухиленні від сплати податків ще не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

Під час обшуків в приміщеннях компанії «Нова пошта», менеджери якої підозрюються в ухилянні від сплати податків, виявлено необліковану готівку. Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в Facebook.

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«За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова пошта» і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах», - написала вона.

Сарган також повідомила, що досудове розслідування триває, повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня співробітники ГПУ провели близько 15 обшуків в офісах та складських приміщеннях «Нової пошти» в Києві, Полтаві і Харкові.

17 березня Сарган повідомила, що менеджери компанії та споріднених підприємств підозрюються у злочинах, передбачених ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем») та ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів») Кримінального кодексу.

За інформацією фіскальної служби, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переведення у готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

Довідка УНІАН. Компанія «Нова пошта» заснована в 2001 році як оператор з експрес-доставки, що надає послуги з доставлення документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Крім підприємства «Нова пошта», до групи компаній експрес-доставки входять «Нова пошта інтернешнл» (послуга міжнародної доставки, представництва в інших країнах), «Нова пошта логістік» (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і «Пост Фінанс», яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях «Нової пошти».