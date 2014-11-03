У Донецьку у всіх районах чути постріли з важкої зброї і серії залпів - міськрада



Про це повідомляють в прес-службі Донецької міської ради.

В повідомленні зазначається, що сьогодні, 3 листопада, комунальні служби міста продовжували вести аварійно-ремонтні роботи. Так, бригадами «Донецькобленерго» (ДТЕК) відновлено електропостачання 14 п`ятиповерхових будинків селища Жовтневий. Підключені до електропостачання котельня і понад 300 абонентів по вулиці ім. Маршала Жукова в Куйбишевському районі.

Також бригади КП «Донецькміськводоканал» за минулі вихідні ліквідували 68 аварій на мережах водопостачання і 83 на каналізаційних мережах. Але зараз в диспетчерській водоканалу зареєстровано 111 повідомлень про аварії на мережах водопостачання та водовідведення. Аварійні бригади виїхали за адресами - це вулиці Маметова, Савченко, Мечникова, Олімпієва, Герцена, Пінтера, Скляренко та ін. Всі повідомлення споживачів реєструються і перебувають на постійному контролі аж до усунення аварійної ситуації.

Читайте такожНіч у Донецьку минула спокійно

Фахівці ПАТ «Донецькміськгаз» продовжували відновлювати газові мережі в найбільш постраждалих від артобстрілів районах: Петровський район - сел. Олександрівка, Куйбишевський район - вул. Курчатова, Маршала Жукова, Київський район - вул. Буслаєва, Велозаводська.

На сьогодні, 3 листопада, в Донецьку без газопостачання залишаються 2566 абонентів, серед них 5 багатоквартирних будинків, 1834 будинків приватного сектора і 25 підприємств.