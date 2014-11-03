Бойовики залишили понад 40 тисяч жителів Луганської області без світла, води і опалення

Як йдеться в повідомленні прес-служби облдержадміністрації, внаслідок пошкодження населені пункти району з населенням 42 тис. жителів, які влітку три місяці залишалися без світла, знову повністю знеструмлені. Через відсутність електроенергії припинилася подача води, відключено опалення.

"ЛЕП перебиті навмисно, оскільки ніякі бойові дії на цій території не велися. Навмисно також перебито відновлений газопровід у Чорнухиному. Все це при тому, що на підконтрольній Україні території постійно діють віялові відключення електроенергії, від яких страждають громадяни, а за електроенергію і газ, яку Україна поставляє ЛНР, ніхто не платить жодної копійки", - зазначив Москаль.

Голова ОДА додав, що, якщо протягом двох діб бойовики своїми силами не відновлять електропостачання Станично-Луганського району й газопостачання селища Чорнухине, а також не відновлять пошкоджений газопровід біля села Сокільники, облдержадміністрація буде змушена звернутися до уряду України з проханням вжити адекватних заходів щодо поставок електрики, газу й води на територію ЛНР.

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Як повідомляв УНІАН, Станично-Луганський район залишається незахищеним від бойовиків, від селища до позицій терористів - всього півтора кілометра.

29 жовтня вранці бойовики обстріляли смт Станиця Луганська з мінометів, артилерії й великокаліберних кулеметів. За словами голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, "бойовики почали обстрілювати селище після того, як із величезними зусиллями тут відновлено енерго- водо- й теплопостачання, запрацювала банківська система, державні установи, призначений голова райдержадміністрації. На жаль, відновлення Донбасу йде таким чином, що ми вкладаємо у відновлювальні роботи 1000 грн, а бойовики за один обстріл завдають збитків на мільйон».