На Донбасі випав сніг незвичайного кольору - соцмережі

У мережі пишуть, що колір снігу може свідчити про домішки цегляного пилу.

На Донбасі у різних населених пунктах випав сніг незвичайного кольору: від помаранчевого до кремового відтінку.

Користувачі зазначають, що кольоровий сніг випав у Луганську, Перевальську, Новолуганську, Світлодарську, передає "Depo.Донбас".

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У мережі висловили вже чимало версій виникнення такого феномена, проте більшість схиляється до варіанту, що "циклон приніс сніг з піском африканської пустелі".

Як повідомляв УНІАН, жителі Санкт-Петербурга 26 грудня виявили у дворах синій сніг.Аналіз проб показав, що в речовині, що змінила колір снігового покриву, токсинів немає, а за складом вона близька до ультрамариновому пігменту, який використовується при виготовленні фарб.