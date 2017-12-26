У Санкт-Петербурзі випав синій сніг (фото)

Жителі Санкт-Петербурга з ранку у вівторок, 26 грудня, виявили у дворах синій сніг. Про це пише місцеве видання "Фонтанка".

Очевидці уточнюють, що ліг сніг не рівномірно - хвилями, ніби «фарбу» звідкись здуло і рознесло розою вітрів. Товщина покрову близько 1 см.

«За нашими припущеннями, його принесло вітром від будівлі хіміко-фармацевтичного НДІ, який почали зносити на Аптекарському проспекті», – повідомляє місцева мешканка.

Для встановлення причини, яка викликала фарбування снігу, лабораторія відібрала проби, синій сніг відправлено на аналіз.

Як повідомляв УНІАН, в Росії вийшла покурити пенсіонерку здуло вітром з балкона 4-го поверху.