У Санкт-Петербурзі випав синій сніг (фото)
Місцеві жителі вважають, що сніг принесло від хіміко-фармацевтичного НДІ.
Жителі Санкт-Петербурга з ранку у вівторок, 26 грудня, виявили у дворах синій сніг. Про це пише місцеве видання "Фонтанка".
Очевидці уточнюють, що ліг сніг не рівномірно - хвилями, ніби «фарбу» звідкись здуло і рознесло розою вітрів. Товщина покрову близько 1 см.
Синій сніг в одному з дворів Петербурга розбурхав місцевих жителівhttps://t.co/rBhgZIUMNj#Петербург#екологіяpic.twitter.com/Y3kn9elNhe— П'ятий канал Новини (@5tv) December 26, 2017
«За нашими припущеннями, його принесло вітром від будівлі хіміко-фармацевтичного НДІ, який почали зносити на Аптекарському проспекті», – повідомляє місцева мешканка.
Для встановлення причини, яка викликала фарбування снігу, лабораторія відібрала проби, синій сніг відправлено на аналіз.
Як повідомляв УНІАН, в Росії вийшла покурити пенсіонерку здуло вітром з балкона 4-го поверху.