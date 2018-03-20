В Одесі судитимуть чиновників, причетних до смерті дітей в таборі "Вікторія" (відео)
В Одесі судитимуть двох чиновників, причетних до смерті трьох дітей в таборі "Вікторія".
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Слідство стверджує, що їх бездіяльність призвела до трагедії. Обвинувальний акт передали до суду стосовно керівника Київського райвідділу ДСНС в Одеській області та інспектора цього відомства.
За версією прокуратури, вони знали про порушення правил пожежної безпеки в таборі, але не перевірили, чи адміністрація їх усунула.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку.