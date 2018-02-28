Трагічна пожежа в Одесі: справу директора дитячого табору "Вікторія" передали до суду

Обвинувальний акт стосовно Петроса Саркісяна передано сьогодні до Київського районного суду Одеси.

Прокуратура Одеської області сьогодні направила до суду обвинувальний акт стосовно Петроса Саркісяна - директора дитячого муніципального спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому у вересні 2017 року загинули три вихованки танцювального колективу «Адель».

Читайте такожЗаступника директора дитячого табору "Вікторія" запідозрили у привласненні зарплат фіктивних співробітниківЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

«28 лютого працівниками прокуратури Одеської області затверджено обвинувальний акт стосовно директора табору «Вікторія». Також даний акт сьогодні передано до Київського районного суду Одеси», - сказав прокурор.

Він пояснив, що розслідування було завершено раніше, але підозрюваний довго знайомився з матеріалами справи.

Крім того, слідчі прокуратури області завершили розслідування стосовно колишнього керівника Київського відділу ДСНС та інспектора, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

«В даний час вони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті», - сказав Жученко.

За його словами, також завершено розслідування стосовно колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, але матеріали поки що не передаються до суду у зв'язку із хворобою підозрюваної, яка зараз перебуває на лікуванні в стаціонарі.

Прокурор також повідомив, що за втручання прокуратури за позовом ГУ ДСНС в Одеській області рішенням окружного адміністративного суду заборонено функціонування «Вікторії».

Крім того, зараз ведеться розслідування на предмет дотримання технологій при будівництві табору, розкрадання коштів під час будівництва тощо.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року. В результаті пожежі загинули троє дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка мала відповідати за пожежну безпеку.

Також підозру в службовій недбалості було повідомлено колишньому віце-меру Одеси Зінаїді Цвірінько.

Пізніше одному з провідних інспекторів підрозділу ДСНС повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до пожежі.

Розслідування стосовно Саркісяна було завершено січні 2018 року, стосовно Янчик - у лютому.