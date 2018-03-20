Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день щастя

Вперше відзначили цей день у 2013 році.

Сьогодні, 20 березня, у світі відзначають Міжнародний день щастя. Свято було засновано Організацією Об'єднаних Націй у 2012 році, саме тоді ООН визнала актуальність щастя та благополуччя загальнолюдськими цінностями.

Вперше відзначили цей день у 2013 році.

"Міжнародний день щастя - спосіб визнати важливість щастя у житті людей у ​​всьому світі", - зазначають на сайті ООН.

У 2015 році ООН прийняла 17 цілей сталого розвитку, спрямованих на подолання бідності, зменшення нерівності та захист планети - трьох ключових аспектів, які ведуть до благополуччя та щастя.

В липні 2006 року був введенний Міжнародний індекс щастя для відображення добробуту людей і стану навколишнього середовища. У рейтингу за 2018 рік Україна заяняла лише 138 місце зі 156, потрапивщи у двадцятку найнещасніших країн світу.