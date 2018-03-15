Сусідами України у рейтингу щастя стали африканські країни Судан і Того

Україна увійшла у двадцятку найнещасніших країн світу, при цьому за останні роки українці стали нещаснішими ніж раніше.

Про це йдеться у світовому рейтингу найщасливіших країн світу. У цьому рейтингу Україна зайняла 138 місце зі 156 країн світу.

Сусідами України у рейтингу стали африканські країни Судан і Того, яки зайняли 137 і 139 місця відповідно.

Перші місця традиційно займають країни Скандинавського півострову. До п'ятірки найщасливіших країн увійшли Фінляндія, Норвегія, Данія, Ісландія та Швейцарія. Росія у рейтингу зайняла 59 сходинку, Польща - 42. Сполучені Штати займають лише 107 місце.

Країни у рейтингу розташовані за так званим індексом щастя, який включає тривалість життя, соціальну підтримку, здоровий спосіб життя, свободу, щедрість, корупцію та довіру.

Згідно з результатами дослідження, Україна увійшла до п'ятірки країн з найбільшим показником падіння цього індексу у 2015-2017 роках, у порівнянні з періодом 2008-2010 роки. Найбільше індекс щастя впав у Венесуелі, в якій інфляція перевищила 6000%.

Як повідомляв УНІАН, професор історії з Гарвардського університету розповів про історичні причини того, чому українці постійно незадоволені владою.