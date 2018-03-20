СБУ на Харківщині затримала підозрюваних у постачанні автомобілів для бойовиків "ЛНР"

За даними СБУ, автомобілі з території Харківської області зловмисники переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої «народної міліції ЛНР».

У Харківській області співробітники Служби безпеки у міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» 19 березня затримали двох учасників злочинного угруповання, які налагодили постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР».

Про це повідомляє Управління СБУ в Харківській області.

Згідно з повідомленням, оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, до тимчасово окупованих районів Луганщини.

Читайте такожЗа останній місяць в "ЛДНР" в'їхали близько 100 російських снайперів – Жебрівський«Автомобілі з території Харківської області переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої «народної міліції ЛНР», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» під час спроби вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.