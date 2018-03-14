СБУ затримала "командира розвідки "ЛНР"

Житель Щастя приєднався до так званої «народної міліції ЛНР» в 2015 році як розвідник і «дослужився» до командира розвідувального відділення.

СБУ затримала командира розвідувального відділення одного з бандформувань "ЛНР". Бойовик вирішив в'їхати на підконтрольну української влади територію для вирішення особистих питань.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Правоохоронці встановили, що уродженець міста Щастя Новоайдарського району Луганщини приєднався до так званої «народної міліції ЛНР» в 2015 році як розвідник і «дослужився» до командира розвідувального відділення. За інформацією СБ України, бойовик вирішив в'їхати на підконтрольну української влади територію для вирішення особистих питань.

Оперативники спецслужби «взяли» зловмисника при спробі перетину лінії розмежування. Разом з ним був затриманий чоловік у формі працівника поліції без відповідних документів, який, за оперативними даними, повинен був допомогти терористові пройти через блокпости.

Бойовикові терористичної організації «ЛНР» оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Другий затриманий буде переданий представникам органу досудового розслідування для визначення його процесуального статусу.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона СЦКК звинуватила бойовиків в обстрілі авто з персоналом Донецької фільтрувальної станції.