Балуха тримають в одиночній камері і позбавили зв'язку з родичами

Балух знаходиться без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим наглядом, такі спеціальні умови утримання для тих, які оголосили голодування.

Засуджений у анексованому Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух продовжує оголошене напередодні голодування, він перебуває в одиночній камері, зв'язок з ним відсутній.

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Про це Крим.Реалії повідомив заступник керівника Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін. За його словами, Володимир Балух оголосив безстрокове голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку, однак стан здоров'я українського активіста викликає тривогу у його близьких.

«За словами цивільної дружини, у Балуха проблеми з печінкою, йому голодувати взагалі не можна. Його намагалися відмовити від цього кроку, але Володимир – людина рішуча, його переконати не вийде. Це його емоційне рішення», – розповів Чекригін.

Правозахисник зазначив, що Володимир Балух знаходиться без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим наглядом, такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування. Зараз зв'язку з політв'язнем у родичів немає, він можливий тільки через адвокатів Володимира Балуха.

Поки не вдалося отримати коментар у адвокатів Володимира Балуха з приводу стану його здоров'я.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирокукраїнському активісту Володимиру Балуху. Суддя виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. руб. (близько 4,6 тис. грн).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де мешкає Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.