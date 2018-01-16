Окупанти у Криму засудили Балуха до 3 років і 7 місяців колонії: МЗС обіцяє посилити тиск на Росію

Сьогодні, 16 січня 2018 року, підконтрольний російським окупантам Роздольненський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вже відреагував на незаконне засудження, написавши у Twitter, що винні у такому вердикті суду понесуть покарання.

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"Фейкова судова система окупаційної влади безсила проти людей непохитної волі. Останнє слово у суді Володимира Балуха – установка вільної людини всім нам. Винні в цьому беззаконні понесуть покарання", - зазначив Клімкін.

Прес-секретар міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що Україна буде посилювати міжнародний тиск на Росію для звільнення активіста.

"Сфабриковане рішення незаконних судів. Висловлюємо протест. Будемо посилювати міжнародний тиск на РФ по звільненню В. Балуха", - повідомила Беца у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала активіста Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху - три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. рублів. При розгляді апеляційної скарги вирок було скасовано, а справу направлено на повторний розгляд.

1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив йому запобіжний захід з утримання в СІЗО на домашній арешт строком на два місяці.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був у дворі його будинку.