"С*ка, г**но смердюче!": вчителька з Київщини стала "зіркою" соцмереж (відео)

Інцидент нібито стався через те, що учень клацнув два рази ручкою, щоб записати домашнє завдання.

Вчителька однієї зі шкіл Василькова Київської області, яка всіляко обзиває і лає учня, стала "зіркою" соцмереж.

"Учитель фізики м. Васильків, школа 9. Чого може навчити ось такий "вихований педагог" наших дітей. Прошу максимального репосту, щоб Людмилу Анатоліївну знали якомога більше людей", - пише на своїй сторінці у Facebook користувачка Вікторія Гедзь.

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"Ти - с*ка! Ти - тварь! Животне ти! Г**но смердюче! Скот поганий! Ти рішив мене іспитувать? Я тебе, с*ка, прищучу так, що ти будеш бєдний! Це суцільний терор! Ти із зернами (чути нерозбірливо, - Ред.) граєшся. Г**но! Дрянь!", - обзиває Людмила Анатоліївна учня.

Далі вчителька повертається до дошки й говорить: "Він думає, що я не бачу, не знаю. Дрянь така! Бєздарь! Бєзтолоч! Подиви, яке з себе строїть! Встань, з тобою розмовляють! Засранєц!".

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області поліцейські почали кримінальне провадження за фактом побиття дітей репетитором.