На Закарпатті заборонили носити балаклави та шоломи під час масових заходів

Голова Закрпатської ОДА заявив, що "для справжніх патріотів немає жодного смислу ховати обличчя, це роблять хіба що злодії чи хулігани".

Голова Закарпатської ОДА Генадій Москаль підписав розпорядження «Про заборону носіння балаклав при проведенні масових заходів на території Закарпатської області».

Читайте такожВ Ужгороді відбувся Марш Слави Героїв (відео)Про це повідомили у прес-службі голови Закарпаття. Згідно з розпорядженням, поліція має забеспечити недопущення участі у масових заходах осіб у балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя.

Крім того, у цілях профілактики поліції доручено ідентифіковувати таких людей і перевіряти їх причетність до скоєння злочинів.

"Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи й ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами. Для справжніх патріотів немає жодного смислу ховати обличчя, це роблять хіба що злодії чи хулігани. Нормальні люди, тим більше патріоти, збираються на акції й проголошують свої лозунги з відкритими обличчями", - прокоментував розпорядження Москаль.