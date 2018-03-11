ОБСЄ посиленно моніторить ситуацію на Закарпатті з Івано-Франківська

Організація посилила моніторинг у регіоні, однак не стала відкривати офіс в Ужгороді.

Місія ОБСЄ посилила моніторинг в Ужгороді через нещодавні інциденти у місті та продовжить здійснювати спостереження за ситуацією шляхом безперервного патрулювання з Івано-Франківська.

Читайте такожТовариство угорців в Ужгороді закликало ввести на Закарпаття постійну місію ОБСЄЯк повідомляє «Українська правда», про йдеться у відповіді місії ОБСЄ на запит журналістів.

"У відповідь на нещодавні події в Ужгороді та на його околицях СММ ОБСЄ, згідно зі своїм мандатом, посилила моніторинг у цьому районі та відповідно оприлюднила результати роботи у своїх звітах", - зазначили в організації.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ вже повідомила йому про відкриття спостережної місії на Закарпатті. За словами Сійярто, у п’ятницю він отримав листа від Генерального секретаря ОБСЄ із повідомленням, що організація встановила постійну присутність в Ужгороді. Називається навіть кількість осіб, що входять в місію: 12.

Тим не менш, у Закарпатській ОДА цю інформацію не підтвердили. Облдержадміністрація, за словами її речника Ярослава Галаса, не отримувала пропозицій щодо відкриття в області постійної моніторингової місії ОБСЄ та не давала згоди на це.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого в Ужгороді стався напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом офісу Товариства угорської культури стоять російські спецслужби.

Посла України в Угорщині викликали в угорський МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді. Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив спробу підпалу і назвав це провокацією. Пізніше у Польщі затримали двох підозрюваних у спробі підпалу.