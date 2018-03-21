"Г**но смердюче!": учителька-"зірка" соцмереж з Київщини звільнилася (відео)

У школі кажуть, що таку поведінку вчительки спровокував саме учень.

Учителька, яка стала відомою у соцмережах через нецензурну лайку на свого учня, звільнилася за власним бажанням.

Інцидент стався у Васильківській школі №9, що у Київській області, передає "УП.Життя".

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Відео, на якому видно, як учителька фізики Людмила Анатоліївна підходить до парти учня і починає обзивати його, потрапило до соцмереж.

Запис із лайкою вчительки набрав 310 тисяч переглядів та понад 12 тисяч поширень.

У школі прокоментували, що таку поведінку вчительки спровокував саме учень, але незважаючи на це, таке відношення є неприпустимим.

"Ти - с*ка! Ти - тварь! Животне ти! Г**но смердюче! Скот поганий! Ти рішив мене іспитувать? Я тебе, с*ка, прищучу так, що ти будеш бєдний! Це суцільний терор! Ти із зернами (чути нерозбірливо, - Ред.) граєшся. Г**но! Дрянь!", - обзивала Людмила Анатоліївна учня.