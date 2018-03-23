ЗМІ показали, як Савченко та Рубан палили документи в центрі Києва (фото)

Випадкові свідки помітили фігурантів останнього скандалу у столичному парку за дивним заняттям.

28 квітня минулого року народний депутат Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан були помічені за знищенням документів. Подія трапилась біля пам'ятника засновникам Києва.

Савченко з Рубаном потрапили в поле зору випадкових свідків, які перебували у цьому місці випадково з весільною процесію. На той момент вони впізнали лише Савченко і сфотографували її, передає "Главком".

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Випадкових перехожих привернула увагу не лише депутат, а й те, чим вона займалась з невідомим для них на той момент чоловіком. "Парочка палила документи і розтирала попіл", - розповіли свідки.

Після того, як на початку березня з’ясувалося, що цих людей підозрюють у підготовці теракту, а обличчя Рубана стало більш впізнаваним після низки публікацій у ЗМІ, свідки вирішили передати фотографії ЗМІ.

На світлинах видно, як Савченко і Рубан спочатку прогулюються парком, щось обговоррють, а потім зупиняються і починають палити якісь документи. Після того, як папери були знищені, вони дійсно розтерли попіл.

Як відомо, Савченко з Рубаном звинувачують у підготовці теракту у Верховній Раді.