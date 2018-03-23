На Одещині випав помаранчевий сніг (фото, відео)
На півдні Одеської області випав сніг помаранчевого відтінку.
Про це у соціальних мережах, а також особисто кореспонденту УНІАН повідомили очевидці незвичайного явища.
Зокрема, про «дивний сніг» у Facebook повідомили жителі Арцизького, Тарутинського і Кілійського районів. Як підтвердження люди оприлюднили фотографії та відео, на яких зображено це явище.
Як повідомив УНІАН житель Ізмаїла, аналогічне явище спостерігається і в даному районі.
«Сніг брудно-рудого відтінку», - розповів очевидець.
Місцеві жителі припускають, що на колір снігу нібито могли вплинути наслідки вибуху на хімічному заводі в Чехії, що стався напередодні.
Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що зразки снігу направлено до Дунайської гідрометобсерваторії і до Одеського лабораторного центру Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів для проведення досліджень.
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«Лабораторні дослідження, проведені фахівцями Дунайської гідрометобсерваторії, засвідчили, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді - піщано-коричнева суміш, шкідливих хімічних речовин не виявлено», - зазначив Абрамченко.
За його словами, висновки Одеського лабораторного центру Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів будуть відомі пізніше.
«Машина зі зразками снігу виїхала до Одеси», - пояснив мер.
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