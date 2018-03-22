На хімічному заводі у Чехії стався вибух, є жертви

Повідомляється, про шістьох загиблих.

На хімічному заводі у місті Кралупи-на-Влтаві на північ від Праги стався вибух. Внаслідок інциденту загинуло шестеро осіб.

Як повідомляє BBC завод належить компанії Unipetrol, яка є однією з найбільших нафтових компаній-дистриб'юторів та виробників з пластмас у Чехії.

"Ми отримали інформацію про шість загиблих і кілька інших серйозно поранених", - розповів регіональний прес-секретар пожежної служби Володимир Кереков чеському агентству CTK.

Як повідомляє видання, причина вибуху поки не відома.

У короткій заяві, Unipetrol повідомили, що пожежа спалахнула в резервуарі для зберігання.Повідомляється, що ризику для мешканців міста немає.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Австрії стався вибух на газоперекачувальній станції.