Прокуратура домоглася взяття під варту бойовика, якому раніше присудили домашній арешт

Прокуратура Донецької області оскаржила рішення суду про звільнення пособника бойовиків терористичної організації «Донецька народна республіка» під домашній арешт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, Жовтневим районним судом повністю задоволено позицію прокуратури області в обранні запобіжного заходу фігуранту кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (пособництво діяльності терористичної організації). Санкція даної статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

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У ході слідства встановлено, що мешканець регіону, 1973 року народження, збирав розвідувальну інформацію щодо дислокації підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань України та передавав зазначену інформацію представникам «ДНР» у м. Донецьку.

Проте, незважаючи на тяжкість злочину, судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За клопотанням прокуратури це незаконне рішення оскаржено в апеляційному порядку. На даний час підозрюваного у пособництві бойовикам взято під варту без права сплати застави за звільнення.