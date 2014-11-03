Підозрюваних у підпалі "Жовтня" помістили під домашній арешт

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

За рішенням суду заарештовані (двоє студентів одного з київських вищих навчальних закладів 20-ти та 24-х років) повинні перебувати під домашнім арештом з 20.30 до 12.30, йдеться в повідомленні.

Читайте такожДиректор "Жовтня" вважає, що кінотеатр можна відновити за рікЗазначається, що за фактом пожежі було розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» виникла увечері 29 жовтня під час сеансу.

Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.