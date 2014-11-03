Підозрюваних у підпалі "Жовтня" помістили під домашній арешт
12:48, 03 листопада 2014Суспільство
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Подільський райсуд Києва обрав домашній арешт як запобіжний захід для двох підозрюваних у підпалі столичного кінотеатру «Жовтень».
У підпалі кінотеатру підозрюють студентів / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
За рішенням суду заарештовані (двоє студентів одного з київських вищих навчальних закладів 20-ти та 24-х років) повинні перебувати під домашнім арештом з 20.30 до 12.30, йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» виникла увечері 29 жовтня під час сеансу.
Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.
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