Кожен п'ятий виборець визначився зі своїм вибором лише на дільниці - дослідження

Такі результати Національного екзит-полу Рада-2014, який провели фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», КМІС та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Лише 39% виборців були прихильниками партії, за яку голосували, ще до початку виборчої кампанії і ще 15% – як тільки почалася виборча кампанія, тобто раніше, ніж за три місяці. Визначився стабільний, вірний електорат Комуністичної партії, «Батьківщини» та «Свободи». А один з найбільших сюрпризів – партія «Об’єднання «Самопоміч». 44% її виборців відповіли, що визначились в останній місяць, а 8% – безпосередньо у день виборів», – зазначила директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна.

За її словами, саме наявність такої великої кількості невизначених і пояснює розходження між довиборчими опитуваннями і опитуванням екзит-полу у день виборів.

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За даними соціологів, найменш активною під час парламентських виборів була молодь. Порівняно з президентськими, коли явка молоді складала 44%, на парламентських виборах проголосувало 35% молодих українців. Найактивнішою традиційно була вікова група 50-59 років. Таких виборців прийшло 62%.

Більш активними виборцями виявились мешканці сіл – 58%, трохи менш активними жителі обласних центрів – 50%.

26 жовтня соціологи опитали 17, 8 тисяч респондентів на 400 виборчих дільницях. Похибка дослідження не перевищує 2, 5% для головних партій і блоків і в межах 0,5-1% для інших партій і блоків.