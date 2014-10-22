Майже 41% українців підтримують "сміттєву" люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведеного Інститутом Горшеніна з 12 по 21 жовтня 2014 року.

Соціологи спитали у респондентів їх особисту думку щодо того, що в останній час в Україні отримало розповсюдження таке явище як вулична “сміттєва” люстрація, коли люди б'ють, кидають в сміттєві баки небажаних їм політиків.

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48,8% респондентів відповіли, що вони ставляться до цього явища негативно, водночас 40,9% - позитивно. При цьому 10,3% не змогли відповісти на це питання.

Також респондентів спитали, чи готові вони вийти на третій Майдан, якщо побачать, що нова влада бездіяльна, не здійснює реформ та не виконує своїх обіцянок.

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49% відповіли, що вони не готові, 38,1% - що готові, а 13% не змогли відповісти.

*** Опитування проводилося у всіх областях, крім АР Крим, Донецької та Луганської областей. Загалом опитано 2 тис. респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.