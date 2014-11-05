У Донецьку снаряд влучив в школу: загинули дві дитини, четверо - в реанімації

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила директор з комунікацій "СКМ" Наталя Ємченко.

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За словами свідків, під час обстрілу діти грали в футбол.

Пізніше Наталія Ємченко повідомила уточнену інформацію. Зокрема, в результаті попадання снаряда в приміщення школи, загинули двоє дітей: восьмикласник і 18-річний підліток - випускник цієї школи. Поранення отримали 4 людини: трьом по 17 років і одному 21 рік.

Всіх поранених привезли в Донецьку обласну травматологію. В даний час вони в реанімації. Один з поранених знаходиться у важкому стані, троє - в стані середнього ступеню тяжкості тяжкості.

Також у соціальних мережах донеччани повідомляють про численні жертви і руйнування в місті.