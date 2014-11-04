Бойовики повністю зруйнували кілька будинків у Донецьку

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що під час бойових дій 3 листопада в Куйбишевському районі один будинок по вул. Абросимова був знищений повністю і два будинки зруйновано по вул. Ургальській і проспекту Кремлівському; в Київському районі – зруйновано два будинки по вул. Башкирській.

Читайте такожУ Донецьку у всіх районах чути постріли з важкої зброї і серії залпів - міськрадаНа ранок вівторка, 4 листопада, в Донецьку без газопостачання залишаються 2564 абоненти, серед них 5 багатоквартирних будинків, 1834 будинки приватного сектора.

Але в міськраді повідомили, що сьогодні газівники дістали доступ до аварійних ділянок газопроводів, розташованих на території шахти «Жовтневий рудник» у Куйбишевському районі.

У повідомленні пояснили, що жителі прифронтового селища «Жовтневе» довгий час були заручниками значних руйнувань газопроводів у цьому районі. Відновлення наземного газопроводу середнього тиску дасть змогу пустити газ двом котельним, що подають теплоносій на мечеть «Ахать-Джамі» і до трьох багатоквартирних будинків по вул. Кремлівській і Маршала Жукова.

Після артобстрілу 3 листопада вже відновлено газопостачання 7 будинків приватного сектора по вул. Колгоспній, Лугиній, Курчатова. Ремонтно-відновлювальні бригади підприємства «Донецькміськгаз» продовжують відновлювати газові мережі в Київському і Кіровському районах Донецька.