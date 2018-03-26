Суд постановив виділити "тітушці" Крисіну охорону

У той же час, суддя відмовив у закритому судовому розгляді та участі в ньому через відеоконференцзв'язок.

Під час засідання Дарницького районного суду міста Києва суддя Євген Солодко оголосив рішення надати охорону "тітушці" Юрію Крисіну, якого звинувачують у протидії активістам Євромайдану у 2014 році, викраденні та тортурах людей.

Як передає кореспондент УНІАН, Крисіна охоронятиме поліція на весь період судового слідства.

"Клопотання обвинувачуваного Крисіна задовольнити частково. Застосувати до Крисіна заходи забезпечення безпеки у вигляді його особистої охорони, охорони житла і майна на весь період судового розгляду кримінального провадження до набрання вироком законної сили. Забезпечення безпеки Крисіна доручити ГУ НП в Київській області", - йдеться у рішенні.

Разом з тим, суд відмовив у задоволенні клопотань Крисіна про розгляд справи у закритому режимі та щодо дозволу йому брати участь у засіданні дистанційно через відеоконференцзв'язок.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Крисін не прийшов на підготовче засідання Дарницького райсуду Києва з розгляду справи за обвинуваченням його та Сергія Чемеса у протидії активістам Євромайдану у 2014 році, викраденні та тортурах людей, серед потерпілих – вбитий журналіст В’ячеслав Веремій. Адвокат заявив, що Крисін боїться за своє життя.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який 19 лютого 2014 р. добивав битою пораненого Веремія, суд виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки.

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26 лютого журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Крисін у зв’язку з розглядом апеляції на вирок сховався у дитячому відділенні Інституту серця, де активісти облили його зеленкою.

1 березня Апеляційний суд Києва березня відклав розгляд скарги на вирок Крисіну до 19 березня і зобов’язав поліцію примусово привести його на судове засідання.

19 березня Апеляційний суд після виступу всіх сторін відклав розгляд справи на 2 квітня.

4 березня близько 50 учасників «Автомайдану», С14 та представників інших громадських організацій пікетували будинок Крисіна.

5 березня біля Дарницького суду активісти “Національних дружин” та С14 закидали сніжками та заплювали Крисіна.