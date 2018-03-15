"Тітушка" Крисін не прийшов до суду і попросив надати йому охорону

Адвокат заявив, що Крисін боїться за своє життя. Обвинувачений у викраденні та тортурах людей "тітушка" попросив про закрите засідання і охорону.

«Тітушка» Юрій Крисін подав до суду клопотання щодо проведення закритого судового процесу, а також про надання йому особистої охорони та участі у судових засіданнях через відеоконференцзв’язок.

Як передає кореспондент УНІАН, такі клопотання Крисін подав на підготовче засідання Дарницького райсуду Києва з розгляду справи за обвинуваченням його та Сергія Чемеса у протидії активістам Євромайдану у 2014 році.

Суддя Любов Леонтюк повідомила, до суду від Крисіна 14 березня надійшли три клопотання.

Читайте такожНадавали копняків і заплювали: з’явилося відео "коридору ганьби" для КрисінаЗа її словами, у першому клопотанні йдеться про розгляд справи на закритих засіданнях. Крисін обгрунтовує своє прохання тим, що йому погрожують невідомі молодики, які у лікарні облили його зеленкою, також приїжджали до нього додому з погрозами. На думку обвинуваченого, розгляд справи у закритому режимі гарантує йому безпеку від цих молодиків.

Ще в одному клопотанні Крисін просить суд виділити йому охорону.

У третьому клопотанні Крисін просить суд дозволити йому брати участь у засіданнях через відеоконференцзв’язок, оскільки йому погрожують активісти громадських організацій, зокрема, «Автомайдану, С14 та «Національні дружини».

Сьогодні, 15 березня, Крисін не прийшов на підготовче засідання Дарницького райсуду Києва з розгляду справи за обвинуваченням його та Сергія Чемеса у протидії активістам Євромайдану у 2014 році, викраденні та тортурах людей, серед потерпілих – вбитий журналіст В’ячеслав Веремій. Адвокат заявив, що Крисін боїться за своє життя.

Продовження: Суд не зглянувся над "титушкою" Крисіним: на наступне засідання приведуть примусово

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який 19 лютого 2014 р. добивав битою пораненого Веремія, суд виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки.

26 лютого журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Крисін у зв’язку з розглядом апеляції на вирок сховався у дитячому відділенні Інституту серця, де активісти облили його зеленкою.

1 березня Апеляційний суд Києва березня відклав розгляд скарги на вирок Крисіну до 19 березня і зобов’язав поліцію примусово привести його на судове засідання.

4 березня близько 50 учасників «Автомайдану», С14 та представників інших громадських організацій пікетували будинок Крисіна.

5 березня біля Дарницького суду активісти “Національних дружин” та С14 закидали сніжками та заплювали Крисіна.