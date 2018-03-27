В Одеській області підрахували, скільки треба грошей на ремонт аварійних дамб і шлюзів на Дунаї

Необхідну суму голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов має намір найближчим часом просити у Кабінету міністрів.

На ремонт аварійних дамб і шлюзів на річці Дунай в Одеській області необхідно близько 117 млн грн, щоб запобігти можливому затопленню населених пунктів регіону.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, про це голова ОДА Максим Степанов заявив сьогодні під час виїзної наради в місті Вилкове Кілійського району, де сталося підтоплення водами Дунаю.

Відзначається, що Степанов звернеться до Кабінету міністрів з проханням виділити кошти на ремонт аварійних дамб і шлюзів на Дунаї, а необхідні для цього 117 млн грн можна використовувати з резервного фонду Кабінету міністрів або з природоохоронного фонду Міністерства екології та природних ресурсів.

Як уточнили в прес-службі, найближчим часом розрахунки щодо ремонту та реконструкції захисних дамб і шлюзів буде уточнено. Після цього, ймовірно наступного тижня, відбудеться засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, після чого буде підготовлено відповідне звернення до Кабміну.

За словами Степанова, ремонт гідротехнічних споруд, які споруджено близько 70 років тому, необхідно провести, щоб назавжди розв‘язати проблему затоплення населених пунктів.

«Більшість цих шлюзів і дамб - в аварійному стані... Наслідки від можливих надзвичайних ситуацій становитимуть мільярди гривень. Треба припиняти цю нашу національну забаву - рятувати. Краще один раз вжити попереджувальних заходів, відремонтувати ці гідротехнічні споруди. Адже ми говоримо про десятки тисяч людей, які тут живуть», - наголосив голова ОДА.

Протяжність дамб уздовж Дунаю становить понад 200 км. Вони захищають від часткового затоплення населені пункти Ренійського, Ізмаїльського й Кілійського районів Одеської області, а також сільськогосподарські угіддя, об'єкти інфраструктури та життєзабезпечення. На сьогодні 10 ділянок дамб і п‘ять шлюзів, які входять у захисний фронт, є аварійними.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Кілійському районі Одеської області (південь регіону) під загрозою затоплення водами річки Дунай перебувають більш як 100 тисяч місцевих жителів.