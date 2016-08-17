Нульовий кілометр на Дунаї прикрасили гербом України (фото)

Про це пише otkat.od.ua.

Пам'ятним знаком зазначено струмочок, з якого починається велика ріка в горах Шварцвальду, пам'ятним знаком і закінчується. За однією з версій нульовий знак знаходиться на молу румунського міста Суліні. Однак молоді ентузіасти Дунайського біосферного заповідника поставили знак, що вказує на іншу версію місця де Дунай впадає у Чорне море: нульовий кілометр. Знаходиться він на українському острові Анкудинів у Кілійському районі Одеської області.

Читайте такожВ Одесі відбудеться "ШаурМарш" на підтримку фастфуду

А сьогодні, 17 серпня, напередодні Дня Незалежності, на нульовому кілометрі річки Дунай був встановлений один з трьох офіційних символів держави - герб України.

У заході взяли участь керівництво міста та району, Дунайського біосферного заповідника і морського прикордонного загону, брали участь туристи з Молдови, Румунії, Польщі, Литви та Німеччини, а також не байдужі мешканці та підприємці Кілі.

"Захід вийшов красивим, символічним і інтернаціональним", - повідомляє Вessarabiainform.com.