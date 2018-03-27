Масове отруєння рибою Львові: умовно засудили продавчиню ринку

Восени минулого року внаслідок вживання неякісної продукції за медичною допомогою звернулась 71 особа, з яких 68 були госпіталізовані, з них - семеро дітей.

Суд Львова засудив на два роки ув’язнення умовно жінку-продавця риби з ринку «Привокзальний», причетну до масового отруєння людей після споживання придбаної в неї скумбрії гарячого копчення, виготовленої у домашніх умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні Франківського районного суду Львова, оприлюдненому вчора, 26 березня, в Єдиному реєстрі судових рішень.

«Обвинувачена, будучи продавцем харчових приправ, на продовольчому ринку ТзОВ «Привокзальний ринок» з метою неправомірного збагачення, за відсутності висновку лабораторного дослідження ветеринарно-санітарної експертизи щодо якості та безпечності харчової продукції, реалізувала покупцям скумбрію гарячого копчення, яку попередньо виготовила за допомогою спеціального обладнання у приміщенні гаража та квартири проживання. Внаслідок споживання вказаної риби, згідно з відомостями Львівської обласної інфекційної лікарні, 61 особу було госпіталізовано з діагнозом «сальмонельоз», - йдеться у судовому рішенні.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні визнала повністю та просила суворо не карати її. Постраждалі під час судового засідання просили призначити жінці покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Розглянувши усі докази, наведені під час засідання, суд спочатку вирішив, що слід призначити жінці покарання у виді позбавлення волі, проте потім прийняв рішення не ізолювати її від суспільства.

Читайте такожУ військово-морському ліцеї Одеси отруїлися учні

«Суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства, а тому відповідно до вимог ст. 75 КК України слід звільнити її від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку», - йдеться у рішенні суду.

20 березня суд визнав обвинувачену винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 325 КК України, та призначив її покарання: п'ять років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив жінку від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий термін у два роки.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2017 року у Львові госпіталізували перших пацієнтів з діагнозом «гостра кишкова інфекція», які вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний».

Було встановлено, що львів’янка коптила рибу у власному гаражі в антисанітарних умовах та реалізовувала її на ринку без належних документів. Внаслідок вживання неякісної продукції за медичною допомогою звернулась 71 особа, з яких 68 були госпіталізовані, з них 7 дітей.