Масове отруєння рибою у Львові: у місті перевірять всі ринки

У Львові спільні комісії фахівців відповідних служб, правоохоронців та громадськості проведуть рейдові перевірки ринків міста щодо дотримання умов реалізації харчових продуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідну пропозицію було погоджено сьогодні під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого обговорили ситуацію, що склалась внаслідок отруєння великої кількості осіб, які споживали копчену рибу, придбану на ринку «Привокзальний».

Як зазначається у повідомленні, комісія заслухала інформацію від керівництва Держпродспоживслужби, обласного лабораторного центру та Нацполіції, і запропонувала організувати спільні комісії із залученням громадських організацій для проведення рейдових перевірок щодо дотримання умов реалізації харчових продуктів на ринках міста.

«Всі постраждалі вживали рибу гарячого копчення, придбану в критій частині ринку, де торгують спеціями. Реалізатором була жінка, яка розповіла, що придбала морожену рибу на фірмі і коптила її в домашніх умовах. Вона мала 25 кг такої риби. Ми попросили її пройти обстеження на наявність стафілококу. Разом з поліцією провели обстеження її квартири і гаражу, де вона коптила рибу. Були встановлені антисанітарні норми виготовлення риби. Також розпочато дослідження роботи самої лабораторії санітарної експертизи на ринку «Привокзальний», - розповіла головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міського управління Держпродспоживслужби Галина Пилипович.

Також вона додала, що на фірму, де жінка купувала рибу, фахівців Держпродспоживслужби не допустили, але надали всі документи, висновки та свідоцтва.

«Згідно з наданими документами, риба могла реалізовуватись як морожена. Але був факт недопущення, тому будемо просити поліцію, щоб допомогла, і сприяла в проведенні такої перевірки», - зазначила Пилипович.

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Як повідомила під час засідання комісії завідуюча міським відділом «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галина Михальчук, остаточні результати дослідження, що саме спричинило отруєння людей, будуть відомі до кінця тижня.

«Взірці риби за санітарними і екологічними показниками не відповідають нормам, в одному взірці виявлена сальмонела. Ємкість, де готували рибу, уражена бактеріями кишкової палички. Дослідження ще триває, і до кінця тижня будемо мати остаточні результати – буде встановлено збудника», - зазначила Михальчук.

У свою чергу заступник начальника відділу охорони публічного порядку та організаційної діяльності груп реагування управління превентивної діяльності Нацполіції області Олександр Савчук повідомив, що сьогодні в суді буде вирішуватися питання про обрання міри запобіжного заходу громадянці, яка виготовляла і реалізовувала копчену рибу.

Відтак, під час засідання комісії було запропоновано організувати спільні комісії із залученням громадських організацій для проведення рейдових перевірок щодо дотримання умов реалізації харчових продуктів на усіх ринках міста Львова.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, станом на ранок 27 вересня медики зафіксували 64 постраждалих від спалаху інфекції, в тому числі 7 дітей.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня у Львовігоспіталізували перших пацієнтів з діагнозом «гостра кишкова інфекція», які вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ч. 1 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.