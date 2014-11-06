На Донбасі бійці АТО готуються до зими: рубають дерева та облаштовують підземні містечка

На передовій уже немає ніяких ілюзій, що зимувати доведеться зі зброєю в руках. Про це тут говорять уголос, і таки сподіваються на бодай якусь ротацію, йдеться в сюжеті ТСН.

Аби не гаяти часу, солдати копають нові землянки, рубають дерева та облаштовують підземні містечка.

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Бліндажі, землянки, холод і сирість. Про домашні квартири хлопці давно забули, але мріють навіть не про тепло домашніх осель, а мріють про те, щоб ця війна скоріше скінчилася.

Тут накопані цілі підземні вулиці - з гітарою, спальниками замість ковдр і котами. "Це наші котики ловлять здесь мишей. Щоб нам по мордашкам не бігали миші", - кажуть військові.

Бліндаж, у якому ночують 8 чоловік, називають "комуналкою". Від холоду його мешканців рятує буржуйка, але пічок на всіх не вистачає. Рубають дрова, але як зимувати - не знають.

У підземній кухні повар Міша готує обід на своїй пічці. Волонтери харчами бійців на передовій забезпечили повністю. Армійські сухпаї сюди так і не доїхали. "Солоденьке, сгущеночка, ну і гречка, перловочка. Ми не перебираємо харчами - їмо все, що можна", - каже він.

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По три місяці вони не бачили рідних, і, судячи за все, не побачать їх до весни, кажуть самі бійці. "Там взагалі немає людей, найближчим часом нас не поміняють. Швидше всього, нам сказали до березня-квітня", - кажуть військові.

Тому все глибше вкопуються у землю, облаштовують нові вогневі позиції, І готуються зустрічати новий рік тут - на східному фронті, в окопах на передовій.