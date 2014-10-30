"Вони стріляють, а ви не стріляйте": військові з 32-го блокпосту про блокаду та її ймовірне повторення (відео)

Центр напруги на трасі Бахмутка переміщується на 31-й блокпост. Після того, як із оточеного 32-го блокпосту вийшли українські військові, долю визволених бійців можуть повторити гвардійц і з сусідньої позиції, йдеться в сюжеті ТСН.

У середу 31-й блокпост бойовики обстріляли артилерією. Його оборонці кажуть, що постраждалих немає.

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Однак на сусідньому 37-му блокпосту поранені є - позиції були обстріляні з мінометів.

Бійці кажуть, що їм потрібна додаткові сили для контролю ситуації навколо укріплення – хоча б патрулювання прилеглих територій, ймовірність оточення дуже висока.

"Ми їхали. Одна дорога була вільна. Потім вони закрили, окопалися за одну ніч", - розповіли гвардійці з 32-го блокпосту.

"Нам що казали? Не стріляйте, у нас мирні переговори. Вони по вас стріляють, ви не стріляйте. Ми бачимо, що нас закривають, відповіді нема", - кажуть бійці, що вийшли з оточення.

Передова тепер пролягає біля 31-го та 29-го блокпостів. Їхні побратими, що вже пережили "котел", буквально кричать про те, що цим позиціям необхідна важка техніка та додаткові солдати.

На 32-му блокпосту стояли близько сотні бійців з автоматами та кількома БТР – супроти більше трьох сотень бойовиків і десятка танків.

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Бійці кажуть, що ворог може заблокувати їх протягом доби, адже має, окрім чисельної переваги, кращу зброю та обладнання – прилади нічного бачення, тепловізори тощо. Тому, переконують, без підкріплення поява нового "котла" є лише справою часу.

Тим часом у РНБО традиційно звітують, що ситуація під контролем, і повторення історії 32-го блокпосту на сусідніх позиціях неможливе. Речник інформаційного центру Радбезу запевнив, що сили на укріплення хлопців виділили попри те, що ажіотаж навколо ситуації на 32-му блокпосту взагалі був штучним.

"Ситуація була накручена з російської сторони. Спочатку інформаційна була атака, а потім все інше. Тому що цей блокпост стояв більш, як півтора місяця. І про нього ніхто не згадував", - сказав Андрій Лисенко.

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Така заява речника РНБО викликала в бійців 32-го блокпосту чергову хвилю обурення. Хлопці кажуть, що оточення, смерті побратимів, відсутність їжі, води, зброї та підкріплення – бачили на власні очі і російські ЗМІ тут ні до чого.

Зараз гвардійці, які вийшли з оточення, перебувають на перепочинку на одній із баз Луганщини. Хлопці ще не відбули 45 діб у зоні АТО, тому про повноцінну відпустку не йдеться. Куди їх направлять служити далі – не знають. Але дуже переживають за бійців, які лишилися на передовій на Бахмутці.