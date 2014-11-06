Прокуратура розшукує "беркутівця", який підозрюється у підпалі бази „Беркуту” у Львові

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, у кримінальному провадженні за фактом підпалу бази БМОП «Беркут» прокуратурою Львівської області винесено повідомлення про підозру стосовно одного з його керівників.

„Слідчими прокуратури було вжито необхідних заходів до завершення пожежно-технічної експертизи, яка повинна була встановити причини пожежі на базі «Беркуту» 20 лютого цього року. Вказану експертизу проводили фахівці Київського НДІ судових експертиз, які 3 листопада надали слідчим прокуратури її висновки. На підставі результатів експертизи та з врахуванням матеріалів провадження отримані достатні дані для винесення повідомлення про підозру одному із керівників БМОП «Беркут»”, - зазначається у повідомленні.

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Цього ж дня, 3 листопада, слідчими прокуратури стосовно вказаного посадовця винесено повідомлення про підозру у вчиненні умисного знищення та пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах та спричинило загибель двох людей та перевищенні влади та службових повноважень, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.3 ст.365 КК України, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.

Прокуратура скерувала клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, враховуючи, що його місцезнаходження невідоме, судом надано дозвіл на його затримання та доставку в суд.

Водночас, слідчими встановлено, що 16 жовтня поточного року керівництвом ГУ МВС України у Львівській області вищевказаному керівнику БМОП «Беркут» було надано додаткову відпустку і він цього ж дня виїхав за межі України. З огляду на це, слідчими прокуратури його оголошено в розшук.

Прокуратурою Львівської області призначено службову перевірку з приводу правомірності надання останньому додаткової відпустки.

На даний час вживаються заходи до розшуку підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого ввечері на вулиці Тролейбусній, де знаходиться база спецпідрозділу “Беркут”, сталася пожежа. Як розказали очевидці, судячи з одночасного загоряння з кількох сторін, було скоєно підпал “коктейлями Молотова”.Після локалізації пожежі виявлено тіла двох працівників «Беркуту».