У Львові згоріла база "Беркута": виявлено два тіла силовиків
02:15, 21 лютого 2014Політика
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Два обгорілих тіла бійців "Беркута" виявили після ліквідації пожежі у частині цього спецпідрозділу у Львові.
Як передає "Радіо Свобода", цю інформацію підтверджує головне управління МВС у Львівській області. Пожежа сталася у четвер увечері.
Зараз з'ясовують причини загоряння і смерті "беркутівців". За однією з версій, до інциденту причетні провокатори, а за іншою – підпал здійснили у середині частини.
Нагадаємо, за оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, у результаті сутичок між протестувальниками і силовиками у Києві, починаючи з 18 лютого, загинуло 75 людей.
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