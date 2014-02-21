У Львові згоріла база "Беркута": виявлено два тіла силовиків

Як передає "Радіо Свобода", цю інформацію підтверджує головне управління МВС у Львівській області. Пожежа сталася у четвер увечері.

Зараз з'ясовують причини загоряння і смерті "беркутівців". За однією з версій, до інциденту причетні провокатори, а за іншою – підпал здійснили у середині частини.

Нагадаємо, за оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, у результаті сутичок між протестувальниками і силовиками у Києві, починаючи з 18 лютого, загинуло 75 людей.