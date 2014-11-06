У Донецьку через попадання снаряда загорілася будівля торгово-промислової палати (відео)

У Донецьку торгово-промислову палату, розташовану прямо на в'їзді в Донецьк з боку аеропорту, потрапив снаряд.

Уточнюється, що снаряд влучив прямо у церкву, що вбудована в будівлю.

Як повідомляють очевидці, на даний момент вже безліч влучень снарядів і багато потерпілих. Канонада артилерії та залпи РСЗВ не припиняються, повідомляє 62.ua.

"З боку Точмаша горить ДК (за Монолітом яке), попадання прямо в церкву, та будівлю, що за дитячим майданчиком з роботами", - повідомляють очевидці.

"Прилетів Град на Путиловку. Всі приземлення біля Вояжу. Горять будинки на Чапаєва. Партизанський 37б, 2-3 поверх попадання. Чапаєва 5 - потрапляння 4 поверх.

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"Вул. Дворжака, 4 пошкоджено вікна, попадання в район Путилівського мосту, дитсадок №392 (Точмаш, за 58 училищем), Чапаєва, 2, 9, 10, Лузіна, 114б - пряме попадання в будинок, Лузіна, 12,

"Пр. Колгоспний - горять 2 будинки, номери на даний момент невідомі", - пишуть донеччани.

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"Партизанський, 66 без шибок, а в 66 частково повилітали, потрапив снаряд в недобудову поруч з секондхендом"

"Потужні залпи з району ОЦКЛ тривають. Щось дуже велике стріляє. Зараз з Путилівського гаю гармата почала стріляти", - повідомляють донеччани.