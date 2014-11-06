Вночі по всьому Донецьку лунали залпи і вибухи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Станом на сьогоднішній ранок у місті відносно спокійно.

У повідомленні відзначається, що через бойові дії зараз знеструмлено 2 котельні в Куйбишевському районі міста, без центрального опалення залишилося 48 житлових будинків на вул. Степаненка, Етюдна, Вахрушева, Правова, Енгельса.

5 листопада в Донецьку було відновлено електропостачання знеструмлених багатоповерхових будинків у Куйбишевському районі, залишається знеструмленим селище Трудівські, 1,2 тис. будинків приватного сектора селища Октябрський, частково знеструмлено селище Застанційний.

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