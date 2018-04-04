Помер звільнений з Росії політв'язень Юрій Солошенко

Юрій Солошенко помер на 76 році життя, у нього було онкологічне захворювання.

Сьогодні, 4 квітня, у віці 75 років помер звільнений з російського полону політв'язень Юрій Солошенко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Зранечку прийшла смс від сина Юрія Солошенка, що сьогодні помер Юрій Данилович..... він був дуже світла і прекрасна людина. Москва віддала нам його 2 роки тому тільки тому, що в Юрія Даниловича був рак... він боровся весь цей час, йому допомагали родина й добрі люди. Щаслива, що вдалося в червні 2016 його витягти і він був цей час в колі родини", - написала Геращенко.

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Раніше повідомлялося, що Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув'язнення 14 червня 2016 року.

Афанасьєва було засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

У свою чергу були доставлені в РФ двоє журналістів з Одеси - Олена Гліщинська і Віталій Діденко, затримані минулого року за підозрою у сепаратизмі. Їх обміняли на Солошенка та Афанасьєва.