Колишній політв'язень Афанасьєв розповість у парламенті Великобританії про звірства у тюрмах РФ

Геннадій Афанасьєв, який у травні 2014 року був затриманий в Криму і провів у в'язниці понад 760 днів, виступить з двогодинною лекцією в парламенті Великобританії.

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Про це 25 квітня інформує Голос Америки.

«Я отримав запрошення від міністерства закордонних справ України, посольства України у Великобританії відвідати цю країну і допомогти нашим чиновникам в боротьбі за незалежність і свободу не тільки України, але і всієї Європи», - заявив Афанасьєв.

Інформацію про запрошення підтвердило у своєму мікроблозі в Twitter посольство України у Великобританії.

Нагадаємо, раніше правозахисники повідомили, що за рік кількість політв'язнів в Росії збільшилася більш ніж вдвічі.