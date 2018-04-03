Активіста Євромайдану затримали через підозру у причетності до вбивства "беркутівців"

Сьогодні було затримано учасника Революції гідності Івана Бубенчика, якого підозрюють у причетності до вбивства “беркутівців” на Майдані. Сьогодні у Печерському райсуді йому буде обрано запобіжний захід.

Затримано та вручено підозру учаснику Революції гідності Івану Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Відповідна інформація була поширена сьогодні в соцмережах і її підтвердив кореспонденту УНІАН керівник Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

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Зокрема, у Facebook повідомляється, що сьогодні було затримано “майданівця” Івана Бубенчика, якого підозрюють у причетності до вбивства “беркутівців” на Майдані.

Раніше Бубенчик проходив як свідок у справі про розстріл “беркутівців”, але сьогодні йому було оголошено про підозру, і сьогодні ж у Печерському райсуді Києва (на вулиці Хрещатик) йому обиратимуть запобіжний захід.

Горбатюк підтвердив цю інформацію кореспонденту УНІАН.

Нагадаємо, що кримінальне провадження щодо загибелі “беркутівців” та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і у минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Проте до сьогодні підозр нікому не оголошували.

Також нагадаємо, що після втечі екс-президента Віктора Януковича 21 лютого 2014 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонено переслідування учасників Революції Гідності.