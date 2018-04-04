Аваков пообіцяв не терпіти «брязкання зброєю» з боку «Нацдружин»

Міністр наполягає, що МВС не буде терпіти жодних парамілітарних утворень.

Громадська організація «Нацдружини» має ті ж права, що і всі інші недержавні організації, і якщо їх представники порушать закон, то будуть негайно затримані.

Таку заяву в інтерв'ю «ЛІГА.net» зробив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, МВС не буде терпіти жодних парамілітарних утворень.

«Такі спроби будуть припинятися незалежно від того, роблять це добре знайомі мені, заслужені ветерани, або фейкові хлопці, які під ветеранів виряджаються», - зазначив він.

Аваков розповів, що відкрито говорить про це першому командиру батальйону «Азов» Андрію Білецькому та іншим активістам.

«Я відкрито про це говорю і Білецькому, і всім іншим – і більшість мене чують: хлопці, у вас немає такої можливості. Я, міністр внутрішніх справ, ніколи не дозволю, щоб монополія на насильство не була державною монополією, щоб порядок на вулицях регулювався кимось, крім держави», - зазначив він.

«Нацдружини - це громадські організації, що мають ті ж права, що і всі інші НДО. Але, як тільки вони порушать закон, наприклад, будуть протизаконно брязкати зброєю або чинитимуть опір поліції, - вони будуть негайно затримані. І такі прецеденти вже були», - підкреслив Аваков.

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За словами міністра, формування, подібні «Нацдружинам» не мають політичної перспективи.

«Для цих та інших утворень є одна сентенція-порада: те, що до вас біжать підлітки 15-20 років з кашею в голові, бажанням попалити порох, «подвижевать», як вони кажуть, - не означає, що ви тепер маєте політичну перспективу. Саме тому рейтинг підтримки цих рухів невисокий», - зазначив він.

«Коли по вулицях ходять Нацдружини, а не Нацполіція – це не є порядок і безпека, це не буде прийнято суспільством. І я всім хлопцям з Добробатів, яких бачу досить часто, постійно про це кажу: у вас є два шляхи: імплементуватися у державну структуру – силові, поліцейські, ще якісь органи, або залишитися у своїй фазі напіввійни - напівмиру - напівреволюційного запалу – і тоді ви погано завершите», - додав Аваков.

Як відомо, 29 січня в Києві партія "Національний корпус" Андрія Билецького провела присягу представників "Національних дружин". За словами представника "Нацкорпусу" Романа Чернишова, дружини діють в Україні вже рік, однак 600 учасників прийняли присягу вперше.

У свою чергу в МВС заявили, що законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, що здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського порядку і державного кордону, але такі дії повинні бути скоординованими з правоохоронцями.

Арсен Аваков заявив, що "Нацдружини" можуть існувати як громадські організації, але ні в якому разі не повинні переступати рамки закону.