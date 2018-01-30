Марш "нацдружинників" у Києві: Аваков нагадав про монополію держави на насильство

Аваков заявив, що не дозволить «Національним дружинам» позиціонувати себе альтернативним парамілітарним формуванням.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не дозволить, щоб громадська організація «Національні дружини» позиціонувала себе як альтернативне парамілітарне формування.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр заявив у коментарі журналістам.

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Він підкреслив, що в Україні «є тільки одна монополія на насильство - це державна монополія - Національна поліція, Національна гвардія, Збройні сили України».

«Будь-які інші парамілітарні формування, які намагаються себе так позиціонувати, вони не є законними. Громадські організації - одні одягають піонерські галстуки, інші одягають камуфляж, треті беруть прапори і називають себе як хочуть, коли вони не переходять межі, то це всього лише громадські рухи», - сказав Аваков.

При цьому він підкреслив: «Я, як міністр, не дозволю, щоб були паралельні структури, які намагаються на вулицях поводитися як альтернативні парамілітарні формування».

На запитання журналістів про те, чи буде МВС співпрацювати з ними, Аваков відповів: «Міністерство співпрацює з усіма: починаючи з тих, хто сидить сумний і замерзлий у наметі під Верховною Радою, і закінчуючи тими, хто служить у Збройних силах».

Як повідомлялося, політична партія «Національний корпус» у неділю, 28 січня, в Києві організувала церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.