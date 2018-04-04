Аваков: третина поліцейського спецназу – «екс-беркутівці», пропонуєте їх розстріляти?

За словами міністра, у складі спецпідрозділів МВС патріотів більше, ніж у "ряджених натовпах" на політичних демонстраціях під Радою.

Кількість старих спецназівців (які працювали в 2013 році) у структурі нинішнього спецназу нацполіції становить трохи менше 30%.

Про це в інтерв'ю «ЛІГА.net» повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, говорячи про зміни в кадровому складі спецпідрозділів.

Читайте такожАваков пообіцяв не терпіти «брязкання зброєю» з боку «Нацдружин»

«Об'єктивні дані – конкретні цифри - говорять про те, що кількість старих спецназівців (2013 року) у структурі нинішнього спецназу поліції сьогодні становить трохи менше 30%», - зазначив він.

«Це або колишній Беркут, або інші спецпідрозділи. Пропонуєте розстріляти? Всіх під загальну кон'юнктурну лінійку осуду?», - поставив міністр запитання журналісту.

Аваков підкреслив, що в складі спецпідрозділів «чесних хлопців і патріотів більше, ніж у черговому ряженому натовпі крикливих «патріотів» на політичних демонстраціях під Радою».

«Чи ви вважаєте, мені треба було відправити 10000 не викритих у злочинах, підготовлених до силових спецоперацій осіб – працювати проти України? Особливо в 2014-му році... Тоді нам життєво важливо було відправити на фронт будь-яких людей, готових воювати за Україну. Будь-яких! І нам вдалося мотивувати хлопців захищати країну», - уклав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня з'явилася інформація про затримання і вручення підозри учаснику Революції гідності Івану Бубенчику, який підозрюється в причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут" на Майдані.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський повідомив, що Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах і одному замаху на вбивство «беркутівців».

Кримінальне провадження про загибель "беркутівців" та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і в минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Однак до вчерашенего дня підозр нікому не оголошували.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення замінити групу прокурорів, які займаються справою Бубенчика. На його думку, прокурори неправильно кваліфікували дії підозрюваного.