Справа Бубенчика: прокурор назвав "нікчемним" закон про амністію учасників Революції гідності

Будь-який закон, який не відповідає порядку, прописаному в КПК, не може бути застосований, сказав Донський.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський вважає, що закон, прийнятий парламентом 21 лютого 2014 року, про амністію учасників Революції гідності, не може бути застосований до підозрюваного Івана Бубенчика.

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"По-перше, про це ще рано говорити. По-друге, там немає статті 115 (КК), там є стаття про замах на правоохоронців, а по-третє, цей закон є нікчемним, оскільки прописаний так, що суперечить кримінально-процесуальному кодексу, в якому йдеться про те, що будь-який закон, який не відповідає порядку, прописаному в КПК, не може бути застосований", - сказав Донський кореспонденту УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Івану Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах і одному замаху на вбивство «беркутівців».