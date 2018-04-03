Справа Бубенчика: прокурор назвав "нікчемним" закон про амністію учасників Революції гідності

19:50, 03 квітня 2018
Політика
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Донський: Закон прописаний так, що суперечить Кримінальним процесуальним кодексом / Фото УНІАН

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"По-перше, про це ще рано говорити. По-друге, там немає статті 115 (КК), там є стаття про замах на правоохоронців, а по-третє, цей закон є нікчемним, оскільки прописаний так, що суперечить кримінально-процесуальному кодексу, в якому йдеться про те, що будь-який закон, який не відповідає порядку, прописаному в КПК, не може бути застосований", - сказав Донський кореспонденту УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Івану Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах і одному замаху на вбивство «беркутівців».

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Теги: #прокуратура#Іван Бубенчик