Дружина українського нардепа похвалилася "гарячим" фото

Автор знімка - український фешн-фотограф Соня Плакидюк.

Дружина народного депутата України Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська похвалилася стильним знімком.

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Фото вона розмістила в Instagram. На ньому діджей позує в бежевому тренчі й високих чоботях-панчохах. На знімку Топольська оголила плече і стегно.

"Спокуса", "Гаряче", "Королева" - пишуть у коментарях під фото дописники Топольської.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" і колишній журналіст Сергій Лещенко 9 вересня 2017 року одружився з діджеєм Анастасією Топольською. Пара вже довгий час живе разом.