Дружина українського нардепа похвалилася "гарячим" фото

17:29, 04 квітня 2018
Суспільство
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Топольская похвалилася знімком в Instagram / фото instagram.com/nastia.dj

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Фото вона розмістила в Instagram. На ньому діджей позує в бежевому тренчі й високих чоботях-панчохах. На знімку Топольська оголила плече і стегно.

"Спокуса", "Гаряче", "Королева" - пишуть у коментарях під фото дописники Топольської.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" і колишній журналіст Сергій Лещенко 9 вересня 2017 року одружився з діджеєм Анастасією Топольською. Пара вже довгий час живе разом.

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Теги: #Сергій Лещенко#Анастасія Топольська