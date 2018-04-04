Дружина українського нардепа похвалилася "гарячим" фото
17:29, 04 квітня 2018Суспільство
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Автор знімка - український фешн-фотограф Соня Плакидюк.
Топольська похвалилася знімком в Instagram / фото instagram.com/nastia.dj
Дружина народного депутата України Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська похвалилася стильним знімком.
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Фото вона розмістила в Instagram. На ньому діджей позує в бежевому тренчі й високих чоботях-панчохах. На знімку Топольська оголила плече і стегно.
"Спокуса", "Гаряче", "Королева" - пишуть у коментарях під фото дописники Топольської.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" і колишній журналіст Сергій Лещенко 9 вересня 2017 року одружився з діджеєм Анастасією Топольською. Пара вже довгий час живе разом.
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