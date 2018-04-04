В Одеській області на Дунаї спливла міна вагою у півтонни (фото)

18:29, 04 квітня 2018
Суспільство
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Міна зупинилася в районі елеватора / фото trassae95.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер міста Ізмаїл Андрій Абрамченко у Facebook.

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За його даними, підйом води на Дунаї призвів до того, що 3 квітня на 100-му кілометрі річки спливла і зупинилася в районі елеватора міна діаметром 77 см і вагою 480 кг.

«Міна була поставлена на озброєння в роки Першої світової війни», - написав Абрамченко.

За його даними, охорону території навколо міни забезпечено. Сьогодні ввечері планується розпочати роботи з транспортування міни вгору за течією для її безпечного знищення.

У зв'язку з цим сили Нацполіції і Нацгвардії проводять роботи з формування зони безпеки.

фото trassae95.com

Як повідомляв УНІАН, у місті Вилкове Одеської області підтоплено близько 30% вулиць.

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Теги: #Дунай#Одеська область#міна