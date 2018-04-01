У Вилковому на Одещині підтоплена третина вулиць

За інформацією голови Кілійської райради Павла Бойченко, в будинках води поки немає, але на випадок необхідності підготовлені місця для розміщення людей.

У місті Вилкове Одеської області підтоплено близько 30% вулиць.

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Про це голова Кілійської районної ради Павло Бойченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, за ніч рівень води у Вилковому піднявся ще на 10 сантиметрів і сягнув позначки 181 сантиметри.

"Вітер з моря близько 20 метрів в секунду, висока хвиля. Підтоплено близько 30% вулиць міста. У будинках води поки немає. Стелитимемо тимчасові кладки. З продуктами проблем немає. На випадок необхідності підготовлені місця для розміщення людей", - написав Бойченко.

Він також додав, що станом на 15:30, вітер в місті вщух, рівень води знижується.

Ситуація перебуває на постійному контролі голови Одеської ОДА Максима Степанова, додав Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 березня, у Кілійському районі Одеської області під загрозою затоплення водами річки Дунай перебувають понад 100 тисяч місцевих жителів.

Голова Одеської ОДА Степанов звернувся до віце-прем'єр-міністру, міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубко з проханням про сприяння у виділенні коштів на ремонт дамб і шлюзів на Дунаї, які знаходяться в аварійному стані. Орієнтовна сума для аварійного ремонту цих споруд становить 117 мільйонів гривень.

Крім того, на півдні області з 3 по 5 квітня очікується штормове попередження.

Протяжність дамб вздовж Дунаю становить понад 200 кілометрів. Вони захищають від часткового затоплення населені пункти Ренійського, Ізмаїльського та Кілійського районів Одеської області, а також сільськогосподарські угіддя, об'єкти інфраструктури і життєзабезпечення. На даний час 10 ділянок дамб і 5 шлюзів, які входять до захисного фронту, є аварійними.