Кривава ДТП у Харкові: Зайцевій та Дронову продовжили арешт, останній просив про поблажливість

Захисник водія Volkswagen Touareg заявив, що прокуратура не довела ризиків його втечі.

Київський районний суд продовжив запобіжний захід учасникам жахливої ДТП в центрі Харкова - Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.

Олені Зайцевій, яка перебувала за кермом автомобіля Lexus, продовжили арешт без права внесення застави до 1 червня, передає NewsRoom.

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Аналогічне рішення суд виніс і щодо Геннадія Дронова, який керував Touareg. Вимоги звинувачення про утримання водіїв під вартою підтримали п'ять представників потерпілих, а також, з деякими застереженнями, адвокат Олени Зайцевої.

"Я вважаю, що ризики у клопотанні просто перераховані, але не доведені. Однак, з огляду на резонанс справи і почуття потерпілих, ми не будемо заперечувати позицію прокуратури", - розповіла Юлія Козир.

Захист Геннадія Дронова наполягав на обранню йому більш м'якого запобіжного заходу. На думку адвоката Сергія Перепелиці, суд повинен був призначити водієві Volkswagen Touareg домашній арешт з носінням електронного браслета, оскільки обвинувачі не довели ризики, пов'язані з його перебуванням на волі. Сам Дронов також попросив про поблажливість.

"У мене мама одна, їй 80 років. Прошу ввійти у мою ситуацію. У мене був місяць, щоб втекти, але я цього не зробив", - заявив учасник ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.